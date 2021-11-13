Görüşmeler hız kazandı! Trabzonspor'dan Edin Visca bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Başakşehir'in Bosnalı yıldızı Visca'ya kanca attı.

Bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve kadrosunu güçlendirmeye devam eden Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bordo mavili ekibin her yıl transfer listesinde olan Edin Visca için tekrardan harekete geçti. Trabzonspor kurmaylarının Bosnalı yıldızı ikna ettiği iddia edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.