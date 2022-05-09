Görüşmeler başladı! Murat Yıldırım Çorum FK'ya talip oldu

Çorum FK'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kırmızı siyahlı ekibin Çorumlu futbolcusu Murat Yıldırım kulübü satın almak için görüşmeler yapacağı belirtildi.

TFF 2.Lig'de play off şansını yitiren Çorum FK'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir kulübün satışı için görüşmeler sürerken dün akşam sürpriz bir gelişme yaşandı. Çorumlu futbolcu Murat Yıldırım memleketinin takımına talip oldu.

MURAT YILDIRIM MEMLEKETİNİN TAKIMINI SATIN ALMAK İÇİN İLK ADIMI ATTI!

Çorum Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncularından Murat Yıldırım ligin bitiminin ardından harekete geçti. Çorum FK'nın bir süredir satışa konulmasının ardından tecrübeli futbolcu ilk adımı attı. Murat Yıldırım teklifini başkan Fatih Özcan'a sunduğu öğrenildi. Murat Yıldırım'ın başkan Fatih Özcan'la önümüzdeki günlerde masaya oturacağı kaydedildi.

ÇORUM FK'DAN SATIŞ İŞLEMLERİ İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!

Bu arada Murat Yıldırım'ın Çorum FK'yi almak için Fatih Özcan'la görüşerek teklif sunduğunu açıklaması üzerine dün akşam saatlerinde son dakika bir gelişme yaşandı. Çorum FK kurumsal sosyal medya hesabından açıklama yaparak, kulübün devri ile ilgili tüm işlemylerin Mustafa Şeker tarafından yürütüleceği bilgisi paylaşıldı. İşte o açıklama: “2021-2022 Futbol sezonunu cumartesi günü oynanan ve takımımızın 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan Afjet Afyonspor maçıyla tamamlamış bulunmaktayız. Bilindiği üzere, Kulüp Başkanımız Sayın Fatih Özcan ve ikinci Başkanımız Sayın Mustafa Şeker, ligin ilk yarı bitimi itibariyle görevlerinden ayrılmışlar ve bir daha göreve dönmeyecekleri hususunda da net bir şekilde açıklama yapmışlardı. Sezonun sona ermesiyle birlikte kulübün devri ile ilgili tüm süreçleri Sayın Mustafa Şeker yürütecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”