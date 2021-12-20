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TIMETURK / SPOR / Görevine son verildi!

Görevine son verildi!

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Kulüp, Portekizli teknik direktörün sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

20 Dakika Önce
2021-12-20 22:18:15
Görevine son verildi!

Fenerbahçe'deki ikinci dönemini geçiren Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerin başında 25 maça çıktı. Ligdeki 17 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Portekizli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nde ise 8 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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