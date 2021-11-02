Golcü oyuncu Cenk Tosun geri dönüyor! Tam 7 ay sonra...

Son olarak Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyerken sakatlanan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Everton formasıyla tekrardan sahalara dönüyor.

Geçtiğimiz sezon Everton'dan Beşiktaş'a kiralanan ve Erzurumspor deplasmanında sol dizinden sakatlanan Cenk Tosun, İngiliz ekibinin Wolverhampton ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

7 ay sonra ilk kez

7 ay sonra sahalara geri dönecek olan başarılı forvet oyuncu, sosyal medya hesabından Wolverhampton ile oynayacakları karşılaşmanın maç görselini paylaştı.

Everton performansı

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Cenk Tosun, çıktığı 58 maçta 11 gol ve 6 asist kaydetti.

Geçen sezonki Beşiktaş performansı

Milli oyuncu, geçen sezon da siyah-beyazlı formayla 4 maça çıkmış ve 3 gol, 1 asist ile oynamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.