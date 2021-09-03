Golbol Kadın Milli Takımı ikinici kez olimpiyat şampiyonu

Golbol Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları’nda ABD’yi yenerek üst üste ikinci olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.

Golbol Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları'nda ABD'yi yenerek üst üste ikinci olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.

Son şampiyon unvanını koruyan Kadın Golbol Milli Takımı, Rio 2016'dan sonra Tokyo 2020'de de şampiyonluğa ulaştı.

İstiklal marşımızı bir kez daha dinleten milller, ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyayı kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.