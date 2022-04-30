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TIMETURK / SPOR / Giresunspor ligde kalmayı garantiledi

Giresunspor ligde kalmayı garantiledi

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35’inci haftasında sahasında Adana Demirspor’u 2-0 yenen GZT Giresunspor, ligin bitmesine 3 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

2 Saat Önce
2022-04-30 00:19:32
Giresunspor ligde kalmayı garantiledi

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Diabete (Dk. 72 Zeki Yavru), Sergio (Dk. 69 Suleymanov), Chiquinho (Dk. 85 Muhammed Gümüşkaya), Umut Nayir (Dk. 85 Balde)

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Sunuç, Rassoul (Dk. 65 Alper Uludağ), Gökhan İnler (Dk. 46 Dokovic), Sinan Kurt (Dk. 82 Mustafa Kapı), Yunus Akgün, Vargas, Bjarnason (Dk. 46 Erhun Öztümer), Assombalonga (Dk. 69 Remy)

GOLLER: Dk. 21 Umut Nayir, Dk. 48 Sergio (GZT Giresunspor)

SARI KART: Alper Uludağ (Adana Demirspor)

5'inci dakikada Diabete ceza alanına girdi, bekletmeden pasını çıkardı, Chiquinho'nun sert şutu karşı direğin yanından auta gitti.

15'inci dakikada Traore'nin yerden pası ile bir anda kaleci Muric ile karşı karşıya kalan Sergio'nun sert şutu üst direkten döndü, dönen topun gelişine vuran Chiquinho topu dışarı gönderdi.

21'inci dakikada Giresunspor sağ kanattan atağa çıktı, Hayrullah Bilazer'in ortasına iyi yükselen Umut Nayir topu kaleci Muric'in üzerinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

37'nci dakikada Adana Demirspor atağında Assombalonga kafa ile ceza alanına aşırttı, topla buluşan Sinan Kurt elverişli durumda istediği vuruşu yapamadı, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

48'inci dakikada Diabete ceza alanına girdi, topu çekip önünü boşalttı, ceza sahasına pas çıkardı, Sergio kafayla uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 2-0.

54'üncü dakikada Resul sağ kanattan çizgiye indi, ceza alanına gönderdi Giresunspor defansına çarpan topu alan Yunus Akgün'ün yerden sert şutu az farkla auta gitti.

Karşılaşmayı GZT Giresunspor 2-0 kazandı. DHA

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