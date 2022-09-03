Giresunspor - Konyaspor maçı saat kaçta? Giresunspor - Konyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Peki, Giresunspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor - Konyaspor CANLI hangi kanalda? Giresunspor - Konyaspor maçı hakemi kim olacak? İşte Giresunspor - Konyaspor maçı hakkında detaylar…

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor Çotanak Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek. Peki Giresunspor - Konyaspor maçı ne zaman? Giresunspor - Konyaspor hangi saatte? Giresunspor - Konyaspor maçı hakemi kim? İşte detaylar…

Giresunspor - Konyaspor maçı saat kaçta?

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Giresunspor - Konyaspor maçı 3 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 21.45'te Çotanak Stadyumu'nda oynanacak.

Giresunspor - Konyaspor maçı hakem kim?

Çotanak Spor Kompleksi'ndeki heyecanlı karşılaşmada hakem olarak Zorbay Küçük düdük çalacak.

Giresunspor Konyaspor maçı CANLI İZLE hangi kanal?

Giresunspor Konyaspor maçını canlı izlemek için araştıran taraftarlar Giresunspor Konyaspor nereden canlı izlenir sorusuna yanıt arıyorlar. Giresunspor - Konyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

Giresunspor yeni sezona sahasında Adana Demirspor'a 3-2 kaybederek başladı. Ligin 2. haftasıdna deplasmanda Okan Buruklu Galatasaray'ı 1-0 ile geçen yeşil-beyazlılar 3. haftada Kasımpaşa'yı da sahasında aynı skorla mağlup etti. Karadeniz temsilcisi ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu. 4 haftada 6 puan toplayan Giresunspor ligde 11. sırada yer alıyor.

arabam.com Konyaspor, yeni sezonun ilk iki haftasında sırasıyla deplasmanda MKE Ankaragücü ile sahasında da Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalmıştı. İlk iki hafta golsüz beraberliklerle sahadan ayrılan Konyaspor 3. hafta maçında İstanbulspor'u deplasmanda 4-0 ile mağlup edip sezonun ilk 3 puanına ulaşmıştı. Konyaspor, ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi de 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ligde 4 hafta sonunda 8 puan toplayan Konyaspor 4. sırada yer alıyor.