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Giresunspor - Kasımpaşa maçı canlı nasıl izlenir?
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TIMETURK / SPOR / Giresunspor - Kasımpaşa maçı canlı nasıl izlenir?

Giresunspor - Kasımpaşa maçı canlı nasıl izlenir?

Süper Lig'in 21.haftasında Giresunspor kendi saha ve seyircisi önünde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı nasıl izlenir?

2 Saat Önce
2022-01-16 15:05:22
Giresunspor - Kasımpaşa maçı canlı nasıl izlenir?

Süper Lig'in 21.haftasında Giresunspor kendi saha ve seyircisi önünde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı nasıl izlenir?

Giresunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?

Giresunspor - Kasımpaşa maçı bugün saat 16:00'da oynanacak.

Giresunspor - Kasımpaşa maçı canlı nasıl izlenir?

Giresunspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports HD 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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