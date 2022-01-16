Giresunspor - Kasımpaşa maçı canlı nasıl izlenir?

Süper Lig'in 21.haftasında Giresunspor kendi saha ve seyircisi önünde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı nasıl izlenir?