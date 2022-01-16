Giresunspor - Kasımpaşa maçı canlı nasıl izlenir?
Süper Lig'in 21.haftasında Giresunspor kendi saha ve seyircisi önünde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı nasıl izlenir?
2022-01-16 15:05:22
Süper Lig'in 21.haftasında Giresunspor kendi saha ve seyircisi önünde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı nasıl izlenir?
Giresunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?
Giresunspor - Kasımpaşa maçı bugün saat 16:00'da oynanacak.
Giresunspor - Kasımpaşa maçı canlı nasıl izlenir?
Giresunspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports HD 1'den canlı olarak izlenebilecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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