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TIMETURK / SPOR / Giresunspor- Kasımpaşa maç sonucu

Giresunspor- Kasımpaşa maç sonucu

Giresunspor'da kim kırmızı kart gördü? Giresunspor kaç puanda? Kasımpaşa'nın kaç puanı var?

14 Dakika Önce
2022-01-16 19:30:07
Giresunspor- Kasımpaşa maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor evinde Kasımpaşa ile karşılaştı.

Giresun Çotanak Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçın ilk golü 12. dakikada Ben Ouannes'ten geldi.
Kasımpaşa, bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

65. dakikada ise Hadergjonaj sahneye çıktı ve Kasımpaşa'yı 2-0 öne geçiren golü penaltıdan kaydetti.

Giresunspor'da kim kırmızı kart gördü?

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Kasımpaşa oldu. Giresunspor'da Pelupessy 30. dakikada kırmızı kart gördü.

Kasımpaşa'nın kaç puanı var?

3 puanı hanesine yazdıran Kasımpaşa puanını 21'e yükseltti.

Giresunspor kaç puanda?

Evinde mağlup olan Giresun 25 puanda kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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