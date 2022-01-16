Giresunspor- Kasımpaşa maç sonucu
Giresunspor'da kim kırmızı kart gördü? Giresunspor kaç puanda? Kasımpaşa'nın kaç puanı var?
2022-01-16 19:30:07
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor evinde Kasımpaşa ile karşılaştı.
Giresun Çotanak Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçın ilk golü 12. dakikada Ben Ouannes'ten geldi.
Kasımpaşa, bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
65. dakikada ise Hadergjonaj sahneye çıktı ve Kasımpaşa'yı 2-0 öne geçiren golü penaltıdan kaydetti.
Giresunspor'da kim kırmızı kart gördü?
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Kasımpaşa oldu. Giresunspor'da Pelupessy 30. dakikada kırmızı kart gördü.
Kasımpaşa'nın kaç puanı var?
3 puanı hanesine yazdıran Kasımpaşa puanını 21'e yükseltti.
Giresunspor kaç puanda?
Evinde mağlup olan Giresun 25 puanda kaldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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