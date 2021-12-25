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Giresunspor - Hatayspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 19.hafta maçında Giresunspor kendi saha ve seyircisi önünde Hatayspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

1 Saat Önce
2021-12-25 14:09:09
Giresunspor - Hatayspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 19.hafta maçında Giresunspor kendi saha ve seyircisi önünde Hatayspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Giresunspor - Hatayspor maçı bugün 16:00'da oynanacak.

Giresunspor - Hatayspor maçı hangi platformdan yayınlanacak?

Giresunspor - Hatayspor maçı beIN Sports HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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