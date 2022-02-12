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Giresunspor - Fenerbahçe maçını canlı izle! Canlı

TIMETURK / SPOR / Giresunspor - Fenerbahçe maçını canlı izle! Canlı

Giresunspor - Fenerbahçe maçını canlı izle! Canlı

Süper Lig'de 25.hafta heyacanı devam ediyor. Giresunspor kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe'yi misafir ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-02-12 15:35:12
Giresunspor - Fenerbahçe maçını canlı izle! Canlı

Süper Lig'de 25.hafta heyacanı devam ediyor. Giresunspor kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe'yi misafir ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.

Giresunspor - Fenerbahçe maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. .

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