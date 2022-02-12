Giresunspor - Fenerbahçe maçını canlı izle! Canlı
Süper Lig'de 25.hafta heyacanı devam ediyor. Giresunspor kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe'yi misafir ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-02-12 15:35:12
Süper Lig'de 25.hafta heyacanı devam ediyor. Giresunspor kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe'yi misafir ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Giresunspor - Fenerbahçe maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.
Giresunspor - Fenerbahçe maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Giresunspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. .
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