Giresunspor-Altay maçı kaç kaç bitti? Giresunspor'un kaç puanı var?

Giresunspor-Altay karşılaşmasında kim penaltı kaçırdı? Maçın golleri hangi dakikalarda atıldı? Farklı galibiyetin anları ve önemli dakikalar şöyle: