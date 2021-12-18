Giresunspor-Altay maçı kaç kaç bitti? Giresunspor'un kaç puanı var?
Giresunspor-Altay karşılaşmasında kim penaltı kaçırdı? Maçın golleri hangi dakikalarda atıldı? Farklı galibiyetin anları ve önemli dakikalar şöyle:
2021-12-18 00:16:52
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasının açılış maçında farklı galibiyetlerden birine Giresunspor imza attı.
GZT Giresunspor, Altay'ı evinde konuk etti.Maç ev sahibi takımın farklı üstünlüğü ile sonuçlandı.
Giresunspor 3-1'lik galibiyetiyle maçı tamamladı.Böylece Giresunspor puanını 22'ye yükseltti. Konuk takım Altay ise 18 puanda kaldı.
Maçın golleri ve dakikaları
Maçın 31. dakikada Shapi, 61 dakikada Balde, 72. dakikada Diabate (P), 81. dakika Poko
90+5'inci dakikada ise Paixao penaltı kaçırdı.
Maçın gol anları ise şöyle
31. dakikada Giresunspor atağında Shapi'nin ceza alanı sol çaprazından vuruşu ağlarla buluştu.
61. dakikada Giresunspor atağında Diarra'nın defans arkasına attığı topu Balde ağlara gönderdi. 2-0
71. dakikada gelişen Giresunspor atağında Shapi, rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
81. dakikada gelişen Altay atağında sağ kanatta Kappel'in ortasına Poco kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. 3-1
Giresunspor adına maçın son anlarında penaltıyı gole çeviremeyen ise Paixao oldu.
Bu sonuçla ev sahibi takım önemli bir 3 puan elde etmiş oldu
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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