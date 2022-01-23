DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ezber bozan araştırma: Kara delikler yeni yıldızlar doğuruyor
Gürcistan: Ukrayna'nın yanındayız
Hull City'nin kaç puanı var? Hull City maçlarını nerede oynuyor? Hull City'nin tarihi başarıları
KKTC’deki genel seçimde son durum
Koltuksuz otomobil kazası! ‘Her şeyi bilerek yaptım’
Giresunspor-Alanyaspor maç sonucu
Galatasaray evinde mağlup! Taraftardan öfkeli tepki
İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 devlet yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı
Kasımpaşa- Kayseri maçı kaç kaç bitti?
Libya'da anayasa krizi; Dibeybe’den açıklama
Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Maske Kimsin Sen Aslan belli oldu mu?
THY: 31 sefer iptal edildi
Kardan adam nedir? Kardan adam nasıl yapılır?
2022 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Bülent Ersoy'dan 'Anıtkabir' açıklaması

TIMETURK / SPOR / Giresunspor-Alanyaspor maç sonucu

Giresunspor-Alanyaspor maç sonucu

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Giresunspor ligde kaçıncı? Alanyaspor kaç puanda?

2 Saat Önce
2022-01-23 22:14:31
Giresunspor-Alanyaspor maç sonucu

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Karşılıklı gollerin atıldığı haçta nefes kesen bir mücadele verildi. İşte maça dair önemli anlar ve maçın detayları....

Maçın gol dakikaları

5. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Konuk ekibin atağında defansın arkasına sarkan Davidson, ceza sahası içerisinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top köşeden ağlara gitti: 0-1

6. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. GZT Giresunspor defansı kendi sahasından çıkmak isterken Novais topu kaptı. Novais'in ara pasında Emre Akbaba, topla ceza sahasına girdi ve kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sert ve düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Maçın hakemi, ilk anda ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı: 0-2

41. dakikada GZT Giresunspor farkı 1'e indirdi. Bu dakikada Diabate sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Ön direkte Umut Nayir'in ayakla dokunduğu top ağlara gitti: 1-2

90+7 Aytemiz Alanyaspor'un kontra atağında Tayfur Bingöl kendi yarı sahasından aldığı ve GTZ Giresunspor ceza sahasına kadar taşıdığı topu Emre Akbaba'ya aktardı. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Giresunspor ligde kaçıncı?

16. sırada bulunan Giresunspor 26 puana sahip.

Alanyaspor kaç puanda?

Deplasmanda önemli bir 3 puan alan Alanyaspor 38 puanla üçüncü sırada bulunuyor .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş