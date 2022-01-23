Giresunspor-Alanyaspor maç sonucu

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Giresunspor ligde kaçıncı? Alanyaspor kaç puanda?

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Karşılıklı gollerin atıldığı haçta nefes kesen bir mücadele verildi. İşte maça dair önemli anlar ve maçın detayları....

Maçın gol dakikaları

5. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Konuk ekibin atağında defansın arkasına sarkan Davidson, ceza sahası içerisinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top köşeden ağlara gitti: 0-1

6. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. GZT Giresunspor defansı kendi sahasından çıkmak isterken Novais topu kaptı. Novais'in ara pasında Emre Akbaba, topla ceza sahasına girdi ve kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sert ve düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Maçın hakemi, ilk anda ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı: 0-2

41. dakikada GZT Giresunspor farkı 1'e indirdi. Bu dakikada Diabate sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Ön direkte Umut Nayir'in ayakla dokunduğu top ağlara gitti: 1-2

90+7 Aytemiz Alanyaspor'un kontra atağında Tayfur Bingöl kendi yarı sahasından aldığı ve GTZ Giresunspor ceza sahasına kadar taşıdığı topu Emre Akbaba'ya aktardı. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Giresunspor ligde kaçıncı?

16. sırada bulunan Giresunspor 26 puana sahip.

Alanyaspor kaç puanda?

Deplasmanda önemli bir 3 puan alan Alanyaspor 38 puanla üçüncü sırada bulunuyor .