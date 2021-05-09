DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail güçlerinden protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale
Hipnofobik misiniz?
Akşener ile Kılıçdaroğlu birlikte iftar yaptı
Birleşmiş Milletler, Mescid-i Aksa için toplanıyor
PSG takıldı! Lille adım adım şampiyonluğa
Ürdün, İsrail'in Amman Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İsrail’de siren sesleri: Hava savunma sistemleri devreye girdi
Mısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak tatbikat
Türkler dünyanın dört yanında 'cirit atıyor'
Ve Giresunspor yıllar sonra Süper Lig'de!
Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi
'Hayvan' deyip geçmeyin!
Ziraat Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak
Mısır'dan İsrail'e: Mescid-i Aksa'da ibadet yapılmasına izin ver

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

BURSA

20:14

04:05
20:14
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:51
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:41

03:35
19:41
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
19:25
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:10

03:18
19:10
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:51
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
SAHUR
19:25
İFTAR

Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
09.05.2021 22:29:33
Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi

TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenen GZT Giresunspor, 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan son hafta mücadelesinde Tuzlaspor karşısında Eren Tozlu ve Ibrahima Balde'nin golleriyle üç puanı hanesine yazdırarak puanını 70 yapan GZT Giresunspor, lider Adana Demirspor'un ardından averajla ikinci sıradaki yerini korudu ve Süper Lig'e çıktı.

Maçın bitiş düdüğüyle oyuncular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri büyük sevinç yaşadı.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den bu yana Süper Lig'e hasret kalmıştı.

TFF 1. Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana kesintisiz 7 sezondur bulunduğu ligde mücadele veren GZT Giresunspor, yalnızca 2016-2017 sezonunda ligi ilk 6 içerisinde 6'ncı sırada bitirerek play-off hakkı elde etmişti.

Bu sezon istikrarlı bir grafik sergileyen yeşil beyazlı takım, ligin son haftasında da hata yapmadı ve Adana Demirspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım oldu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan