Gianluigi Donnarumma'nın sevenleri ünlü futbolcunun yeni tip koronavirüse yakalndığını öğrendikten sonra sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Peki ama sevilen futbolcunun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Gianluigi Donnarumma'nın sevenleri ünlü futbolcunun yeni tip koronavirüse yakalndığını öğrendikten sonra sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Peki ama sevilen futbolcunun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Gianluigi Donnarumma'nın sağlık durumu nasıl?

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İtalya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 22 yaşındaki futbolcunun izolasyon süreci başladı.

İtalya formasıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Donnarumma, France Football dergisi tarafından verilen 2020-21 sezonunun en iyi kalecisi ödülüne de layık görülmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.