GENİŞ ÖZET| Real Madrid 3-1 PSG maç sonucu
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid kendi evinde PSG'yi 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
2022-03-10 01:00:28
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid kendi evinde PSG karşı karşıya geldi.
Real Madrid kendi seyircisi önünde PSG'yi 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Real Madrid - PSG maçının geniş özeti nasıl izlenir?
Real Madrid 3-1 PSG maçının geniş özeti EXXEN YouTube hesabından izlenebilecek.
YORUMLAR (0)