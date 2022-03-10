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GENİŞ ÖZET| Real Madrid 3-1 PSG maç sonucu

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid kendi evinde PSG'yi 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

22 Dakika Önce
2022-03-10 01:00:28
GENİŞ ÖZET| Real Madrid 3-1 PSG maç sonucu

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid kendi evinde PSG karşı karşıya geldi.

Real Madrid kendi seyircisi önünde PSG'yi 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Real Madrid - PSG maçının geniş özeti nasıl izlenir?

Real Madrid 3-1 PSG maçının geniş özeti EXXEN YouTube hesabından izlenebilecek.

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