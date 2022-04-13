GENİŞ ÖZET| Maç sonucu: Real Madrid 2-3 Chelsea

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Real Madrid kendi sah ve seyircisi önünde Chelsea'yi konuk etti. 3-1'in rövaşında Real Madrid kendi evinde Chelsea'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükseldi.