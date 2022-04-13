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TIMETURK / SPOR / GENİŞ ÖZET| Maç sonucu: Real Madrid 2-3 Chelsea

GENİŞ ÖZET| Maç sonucu: Real Madrid 2-3 Chelsea

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Real Madrid kendi sah ve seyircisi önünde Chelsea'yi konuk etti. 3-1'in rövaşında Real Madrid kendi evinde Chelsea'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükseldi.

1 Saat Önce
2022-04-13 00:29:37
GENİŞ ÖZET| Maç sonucu: Real Madrid 2-3 Chelsea

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Real Madrid kendi sah ve seyircisi önünde Chelsea'yi konuk etti. 3-1'in rövaşında Real Madrid kendi evinde Chelsea'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı nefesleri kesti. Uzatmalara giden maçta Real Madrid, Chelsea'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen 3-1'in rövaşında tur atladı.

REAL MADRİD 2-3 CHELSEA GENİŞ ÖZET NASIL İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid - Chelsea karşı karşıya geldi. Chelsea karşılaşmayı 3-2 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.

Real Madrid - Chelsea maçının geniş özeti Exxen YouTube hesabından izlenebilecek. .

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