GENİŞ ÖZET| Maç sonucu: Manchester City 4-3 Real Madrid

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City İngiltere'de İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk etti. İngiliz ekibi Manchester City Real Madrid'i 4-3 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City İngiltere'de İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk etti. İngiliz ekibi Manchester City Real Madrid'i 4-3 mağlup etti.

Manchester City kendi saha ve seyircisi önünde Real Madrid'i ağırladı. Nefesleri kesen karşılaşma Manchester City'in 4-3'lük galibiyeti ile sona erdi.

Ettihad Stadı'nda oynanan ve adeta gol düellosuna sahne olan maçta Manchester City, rakibini 4-3 mağlup etti ve finale göz kırptı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Kevin de Bruyne, 11. dakikada Gabriel Jesus, 53. dakikada Foden ve 73. dakikada Bernardo Silva kaydetti. Real Madrid'in Karim Benzema ile 33 ve penaltıdan 82. dakikada ve 55. dakikada Vinicius ile golleri buldu

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇININ ÖZETİ NASIL İZLENİR?

Manchester City - Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Bu zorlu müsabakanın özet görüntüleri yayıncı kuruluş olan EXXEN'in resmi Youtube sayfasından yayınlanacak. .