DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
GENİŞ ÖZET| Maç sonucu: Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz
Mahkum 17. bölüm izle | Fox Tv Mahkum yeni bölüm (17.bölüm) tek parça full HD izle
Kiev'de siviller mayın tehlikesi nedeniyle evlerine giremiyor
İDDEF Ramazan'da 40 ülkede farklı projelerle gönüllere dokunuyor!
Yedinci Hayat oyuncuları kimdir? Yedinci Hayat filmi konusu nedir?
Buz Devri filmlerini yapan Blue Sky Studios kapandı mı?
2022 Exxen üyelik ücreti ne kadar?
Pakistan'da İmran Han dahil 123 milletvekilinin istifası kabul edildi
Teravih namazının 17. gün fazileti nedir? 17. gün teravih namazının sevabı | Gün gün teravih fazileti var mıdır?
2022 ÖSYM aday şifresi değiştirme ve yenileme
İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir kaçta?
Rusya'dan Japon Denizi’nde tatbikat
Bakan Kurum, gaziler ve şehit aileleriyle iftarda buluştu
Balkan Naci İslimyeli kimdir? Neden vefat etti?

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

BURSA

19:49

04:49
19:49
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:33

04:35
19:33
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:16

04:19
19:16
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:59

04:01
18:59
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:47

03:58
18:47
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

ANKARA

19:33

04:35
SAHUR
19:33
İFTAR

TIMETURK / SPOR / GENİŞ ÖZET| Maç sonucu: Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt

GENİŞ ÖZET| Maç sonucu: Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarıyla tamamlandı. Dünya devi Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde 1-1'in rövanşında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin özet görüntülerinin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Barcelona - Eintracht Frankfurt maçının özet görüntüleri nasıl izlenir?

20 Dakika Önce
2022-04-14 23:54:42
GENİŞ ÖZET| Maç sonucu: Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarıyla tamamlandı. Dünya devi Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde 1-1'in rövanşında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin özet görüntülerinin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Barcelona - Eintracht Frankfurt maçının özet görüntüleri nasıl izlenir?

Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı kaç kaç bitti?

Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı 2-3 sona erdi. Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde Eintracht Frankfurt'ta 3-2 yenilerek kupaya veda etti.

Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı özet görüntüleri hangi kanaldan yayınlanacak?

Barcelona'nın Eintracht Frankfurt'ta 3-2 mağlup olup turnuvaya veda ettiği karşılaşmanın geniş özeti EXXEN YouTube hesabından izlenebilecek .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş