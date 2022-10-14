DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5483 ₺

EURO

18,1468 ₺

ALTIN

993,53 ₺

BİST

3.553,43 ₺

TIMETURK / SPOR / GENİŞ ÖZET İZLE | Trabzonspor 4-0 Monaco maç sonucu

GENİŞ ÖZET İZLE | Trabzonspor 4-0 Monaco maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor Fransız devi Monaco'ya tarihi fark attı. Trabzonspor kendi taraftarı önünde Monaco'yu 4-0 yenerek gecenin en farklı galibiyetini aldı.

2 Saat Önce
2022-10-14 00:17:50
GENİŞ ÖZET İZLE | Trabzonspor 4-0 Monaco maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor Fransız devi Monaco'ya tarihi fark attı. Trabzonspor kendi taraftarı önünde Monaco'yu 4-0 yenerek gecenin en farklı galibiyetini aldı.

ÖZET İZLE!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor evinde Monaco ile karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan zorlu mücadeleyi bordo mavililer 4-0 kazandı.

Temsilcimizin gollerini Sarr(KK), Vitor Hugo Enis Bardhi ve Trezeguet kaydetti.

Trabzonspor bu galibiyetle grupta puanını 6'ya yükseltti.

Trabzonspor'un Monaco'yu sahadan sildiği karşılaşmanın geniş özeti EXXEN YouTube hesabından izlenebilecek.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş