GENİŞ ÖZET İZLE | Trabzonspor 4-0 Monaco maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor Fransız devi Monaco'ya tarihi fark attı. Trabzonspor kendi taraftarı önünde Monaco'yu 4-0 yenerek gecenin en farklı galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor Fransız devi Monaco'ya tarihi fark attı. Trabzonspor kendi taraftarı önünde Monaco'yu 4-0 yenerek gecenin en farklı galibiyetini aldı. ÖZET İZLE! UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor evinde Monaco ile karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan zorlu mücadeleyi bordo mavililer 4-0 kazandı. Temsilcimizin gollerini Sarr(KK), Vitor Hugo Enis Bardhi ve Trezeguet kaydetti. Trabzonspor bu galibiyetle grupta puanını 6'ya yükseltti. Trabzonspor'un Monaco'yu sahadan sildiği karşılaşmanın geniş özeti EXXEN YouTube hesabından izlenebilecek. .