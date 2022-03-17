GENİŞ ÖZET| Galatasaray 1-2 Barcelona maç sonucu
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
2022-03-17 22:39:55
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray 0-0 rövanşında Barcelona ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
Galatasaray - Barcelona maçı geniş özet nasıl izlenir?
Galatasaray'ın kendi saha ve seyircisi önünde Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın özet görüntüleri EXXEN YouTube hesabından izlenebilecek. .
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