GENİŞ ÖZET| Galatasaray 1-2 Barcelona maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray 0-0 rövanşında Barcelona ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Galatasaray - Barcelona maçı geniş özet nasıl izlenir?

Galatasaray'ın kendi saha ve seyircisi önünde Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın özet görüntüleri EXXEN YouTube hesabından izlenebilecek. .