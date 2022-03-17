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TIMETURK / SPOR / GENİŞ ÖZET| Galatasaray 1-2 Barcelona maç sonucu

GENİŞ ÖZET| Galatasaray 1-2 Barcelona maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

56 Dakika Önce
2022-03-17 22:39:55
GENİŞ ÖZET| Galatasaray 1-2 Barcelona maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray 0-0 rövanşında Barcelona ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Galatasaray - Barcelona maçı geniş özet nasıl izlenir?

Galatasaray'ın kendi saha ve seyircisi önünde Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın özet görüntüleri EXXEN YouTube hesabından izlenebilecek.  .

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