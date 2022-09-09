GENİŞ ÖZET | Ferencvaros 3-2 Trabzonspor maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Macaristan ekibi Ferencvaros'a 3-2 mağlup olarak kötü başlangıç yaptı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Macaristan ekibi Ferencvaros'a 3-2 mağlup olarak kötü başlangıç yaptı.

TARBZONSPOR'DAN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

UEFA Şampiyonlar Lig Play-Off Turu'nda Danimarka'nın Kopenhag takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor , H Grubu ilk maçına Ferencvaros karşısında çıktı. Ferencvaros Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve İtalyan hakem Fabio Maresca yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu.

Macar ekibi, 16. dakikada Eldar Civic'in kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadığı maçı Tokmac Nguen (2) ve Adama Traore'nin attığı gollerle 3-2 kazandı. Temsilcimizde Maxi Gomez ve Umut Bozok'un attığı goller puan için yeterli olmadı.

H Grubu'ndaki diğer maçta Monaco, deplasmanda Kızılyıldız'ı Breel Embolo'nun 74. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Ferencvaros, haftayı lider kapattı. Monaco, 3 puanla 2. sırada yer alırken Kızılyıldız 3., temsilcimiz Trabzonspor ise son sırada yer aldı.

15 Eylül Perşembe günü Abdullah Avcı yönetimindeki temsilcimiz, Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Ferencvaros ise Monaco deplasmanına gidecek.

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI ÖZETİ NASIL İZLENİR?

Ferencvaros - Trabzonspor maç özeti EXXEN YouTube ve TV 8,5 ekranlarından izlenebilecek. .