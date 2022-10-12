GENİŞ ÖZET | Barcelona 3-3 Inter maç sonucu
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde İnter ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu.
2022-10-12 23:59:19
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde İnter'i konuk etti.
Barcelona kendi evinde Inter ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu. Barcelona bu beraberlikle puanını 3 yaparken Inter ise 9 puanla 2.sırada yer aldı.
ÖZET NASIL İZLENİR?
Barcelona'nın Inter ile 3-3 berabere kaldığı maçın geniş özeti EXXEN YouTube'den izlenebilecek. .
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