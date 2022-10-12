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TIMETURK / SPOR / GENİŞ ÖZET | Barcelona 3-3 Inter maç sonucu

GENİŞ ÖZET | Barcelona 3-3 Inter maç sonucu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde İnter ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu.

1 Saat Önce
2022-10-12 23:59:19
GENİŞ ÖZET | Barcelona 3-3 Inter maç sonucu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde İnter'i konuk etti.

Barcelona kendi evinde Inter ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu. Barcelona bu beraberlikle puanını 3 yaparken Inter ise 9 puanla 2.sırada yer aldı.

ÖZET NASIL İZLENİR?

Barcelona'nın Inter ile 3-3 berabere kaldığı maçın geniş özeti EXXEN YouTube'den izlenebilecek. .

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