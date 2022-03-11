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TIMETURK / SPOR / GENİŞ ÖZET| Barcelona 0-0 Galatasaray maç sonucu

GENİŞ ÖZET| Barcelona 0-0 Galatasaray maç sonucu

Temsilcisimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

1 Saat Önce
2022-03-11 00:59:22
GENİŞ ÖZET| Barcelona 0-0 Galatasaray maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Barcelona'ya konuk oldu. Karşılaşma Goldü berabere sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray rövanş için büyük avantaj elde etti.

Barcelona - Galatasaray maç özeti nasıl izlenir?

Barcelona - Galatasaray maç özeti EXXEN YouTube hesabından izlenebilecek. .

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