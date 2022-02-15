Gençlerbirliği - Samsunspor maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI

TFF 1.Lig'in 25.haftasında Gençlerbirliği kendi saha ve seyircisi önünde Samsunspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele şifresiz mi yayınlanacak?