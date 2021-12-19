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Gençlerbirliği sahasında Menemenspor'u gole boğdu
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TIMETURK / SPOR / Gençlerbirliği sahasında Menemenspor'u gole boğdu

Gençlerbirliği sahasında Menemenspor'u gole boğdu

Spor Toto 1. Lig’in 18.haftasında Gençlerbirliği sahasında Menemenspor'u 5-0 mağlup etti.

1 Saat Önce
2021-12-19 15:42:02
Gençlerbirliği sahasında Menemenspor'u gole boğdu

Ankara Eryaman Stadyumu'nda mücadelede ev sahibi takımın gollerini 6. dakikada Metehan Mert, 57, 63 ve 78. dakikalarda Sandro Lima ile 90'da Aaron Tshibola kaydetti.

Karşılaşmanın 24. dakikasında konuk ekipten Toni Correia Gomes kırmzı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sahadan 5 golle galip ayrılan Gençlerbirliği puanını 26'ye yükseltirken 5 haftadır kazanamayan Menemenspor 20 puanda kaldı.

Kaynak: trtspor.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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