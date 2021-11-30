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TIMETURK / SPOR / Gençlerbirliği - Mardin 1969 Spor canlı yayınlanacak mı?

Gençlerbirliği - Mardin 1969 Spor canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur heyecanı devam ediyor. Gençlerbirliği - Mardin 1969 Spor Ankara'da karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

54 Dakika Önce
2021-11-30 13:00:24
Gençlerbirliği - Mardin 1969 Spor canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur heyecanı devam ediyor. Gençlerbirliği - Mardin 1969 Spor Ankara'da karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği - Mardin 1969 Spor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'unda Gençlerbirliği ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14:00'da başlayacak.
Gençlerbirliği, 3. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'u Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında kendi evinde konuk ediyor. Bu kritik karşılaşmayı hakem Şevket Teker yönetecek.

Gençlerbirliği Mardin 1969 Spor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu A Spor'dur. Yayıncı kuruluş bu maçın geniş özetini gün içinde vermesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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