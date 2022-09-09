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Genç yetenek Murat Aşkın Zonguldak Kömürspor'da!

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Çorum FK U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Murat Aşkın'ı kadrosuna kattı.

21 Dakika Önce
2022-09-09 11:09:49
Genç yetenek Murat Aşkın Zonguldak Kömürspor'da!

TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Zonguldak Kömürspor transfer çalışmalarını tamamladı.

Son olarak Çorum FK genç takımında forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Murat Aşkın kendisini Karadeniz kulübüne bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Genç orta saha oyuncusunun performansı merakla bekleniyor.

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