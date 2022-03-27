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Genç milli judocular 4 madalya kazandı

Genç milli judocular, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nın ikinci ve son gününde biri altın, dört madalya kazandı. Ülke sıralamasında Türkiye, toplam 2 altın, 3 gümüş ve üç bronz madalyayla ikinci basamakta yer aldı.

42 Dakika Önce
2022-03-27 18:57:28
Genç milli judocular 4 madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Atina'da süren organizasyonda, kadınlar 48 kiloda Merve Azak altın, 57 kiloda Ayşenur Karadağ ve erkekler 90 kiloda Cem Ata Demirtaş gümüş, kadınlar 48 kiloda Çağla Serdar bronz madalya elde etti.

Ülke sıralamasında ise Türkiye, toplam 2 altın, üçer gümüş ve bronz madalyayla ikinci basamakta yer aldı.

100 kiloda Sidar Akkuş ile +100 kiloda Tunahan Tutar ise organizasyonu 5'inci tamamladı.

Milliler, Avrupa Kupası'nın ilk gününde bir altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştı. AA .

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