Genç milli judocular 4 madalya kazandı

Genç milli judocular, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nın ikinci ve son gününde biri altın, dört madalya kazandı. Ülke sıralamasında Türkiye, toplam 2 altın, 3 gümüş ve üç bronz madalyayla ikinci basamakta yer aldı.