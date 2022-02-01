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TIMETURK / SPOR / 'Gelirse Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak diye...'

'Gelirse Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak diye...'

Ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor'da forma giyen ve şu an kariyerini Polonya'da sürdüren Alman yıldız Lucas Podolski, verdiği röportajda Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Joachim Löw hakkında görüşlerini belirtti.

2 Saat Önce
2022-02-01 16:48:58
'Gelirse Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak diye...'

Lucas Podolski, Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Alman teknik direkdör Joachim Löw hakkında açıklamalarda bulundu.

Kariyerini doğduğu yer Polanya'da sürdüren Lukas Podolski, Fanatik'e konuştu. Podolski, "Joachim Löw'ün geleceğine sezon sonunda karar vereceğini düşünüyorum. Türkiye'yi, İstanbul'u ve çayı çok seviyor. Gelirse kendi takımını kurar, oyun felsefesini yerleştirir ve istediği isimleri getirir. Milli Takım döneminde de Türkiye'den bahsederdik. Gelirse, burada çalışmaktan dolayı mutluluk duyar. Ayrıca Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak diye bir şeyde yok. Çünkü futbolda garanti diye bir şey yok!" dedi.

Takımı Gornik Zabrze ile Antalya'da kampta olan Podolski, Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw'den Fatih Terim'e, Galatasaray'dan Türk ve dünya futboluna kadar birçok konuyla ilgili önemli tespitlerde bulundu. Alman yıldız şunları söyledi:

"Joachim Löw'ün geleceğine sezon sonunda karar vereceğini düşünüyorum. Türkiye'yi, İstanbul'u ve çayı çok seviyor. Felsefesini kulübe getirmesi de çok önemli. Herkesle çok iyi ilişkiler kurabilir."
"Dedikoduların doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ama henüz bir karar vermedi. Bir kulüple gelecek sezon için anlaştığı zaman kendi takımını kuracak, oyun felsefesini oturtacak ve kendi istediği isimleri getirecektir. Milli Takım döneminde de hep Türkiye'den bahsederdik. Gelirse, Türkiye'de çalışmaktan dolayı mutluluk duyacaktır. Türk futbolunu biliyor ve burada karşılaşacağı şeylerin de farkında. Son 20 yılın dünyadaki en önemli teknik adamlarından biri. Herkes ona saygı duyuyor."
"Tabii ki gelirse, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak diye bir şey de yok. Çünkü futbolda garanti diye bir şey yok. Onun yaklaşık 15 yılda Milli Takım'da yaptıklarını herkes yapamaz. Löw, taktik ve analiz anlamında çok başarılıdır. Taktik kararları çok iyidir. Yedek kulübesinde zıplayan ya da bağıran bir tarzı yok. Son derece mütevazı ve oyuncularla ilişkileri harikadır. Fenerbahçe'nin projesinin önemli bir parçası olan Mesut Özil'in de orada olması Löw adına kilit rol oynayabilir. Sonuçta birbirlerini iyi tanıyorlar." (Fanatik)
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