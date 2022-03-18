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TIMETURK / SPOR / Gelecek sezon Avrupa'da kaç takım Türkiye'yi temsil edecek?

Gelecek sezon Avrupa'da kaç takım Türkiye'yi temsil edecek?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya 2-1 mağlup olup elenmesinin ardından Türkiye'nin gelecek sezon Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 4'e düştü.

1 Saat Önce
2022-03-18 00:29:28
Gelecek sezon Avrupa'da kaç takım Türkiye'yi temsil edecek?

Türkiye'nin ülke puanı sebebiyle Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 5'ten 4'e düştü.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle mart ayı itibarıyla Avrupa'da takımı kalmayan Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kaldı.

Elde edilen bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek. .

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