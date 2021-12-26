Gaziantepspor, Rize'den 3 altın puanla dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde, Gaziantep FK deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

56. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Gökhan Gönül'ün yerden pasında, penaltı noktasında Sabo'nun müsait durumdaki vuruşunda top üsten auta gitti.

63. dakikada Maxim'in ara pasında defansın arkasına sarkan Figueiredo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, top üsten auta çıktı.

74. dakikada savunmanın hatasından yararlanarak araya giren Umar'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Günay Güvenç, son anda topu kornere tokatlamayı başardı.

81. dakikada Alberk Koç'un uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kitsiou'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarptı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı, kaleci Tarık Çetin kontrol etti.

89. dakikada Maxim'in ara pasında defansın arkasına sarkan Dicko'nun vuruşunda, kaleci Tark Çetin topu kornere çeldi.

Karşılaşma, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sezon dış sahada oynadığı 9 karşılaşmadan sadece 2 puan çıkarabilen Gaziantep FK'nın teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, Çaykur Rizespor'u 44. dakikada Maxim'in ayağından bulduğu golle bu sezon deplasmandaki ilk galibiyeti almanın sevincini yaşıyorlar.

Lige deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilerek başlayan kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0, Adana Demirspor'a 4-0, Atakaş Hatayspor'a 2-1, Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a 3-0, Göztepe'ye 2-1 yenilip, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 ve Yukatel Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Bu maçlarda kalesinde 19 gole engel olamayan Gaziantep temsilcisi, rakip filelere meşin yuvarlağı 6 kez gönderebildi.

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamzaoğlu:Kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz

Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, haftalar sonra kendi evlerinde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında kazanmaları gerektiğini ancak iyi bir oyun oynayamadıklarını belirtti.

İlk yarıda rakibin oyununa karşı yeteri kadar agresif olamadıklarının altını çizen Hamzaoğlu, "Rakibi daha çabuk kapatmamız gerekiyordu. İlk yarının sonunda yediğimiz penaltı golü ile ilk yarıyı geride kapattık. İkinci yarı yakaladığımız pozisyonları atamadık. Gole giderken kalemizde pozisyonlar da verdik. Rakip ikiyi bulamadı. Haftalar sonra kendi evimizde yenilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Biraz zor geldi bize ama yine aynı güvenle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Her türlü eksiklerini tespit ettiklerini vurgulayan Hamzaoğlu, "Oyun ve transfer anlamında eksiklerimizi gördük. Eksiklerimizi gidermek için çalışacağız. Yönetim ile oturup bunu değerlendireceğiz. İkinci yarının ilk haftasında transferlerin oynama şansı yok. Bu nedenle bunu da düşünerek hazırlıklarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bugüne bir çok şeyi düzelttiklerini kaydeden Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu maçta açıkçası eksik ve cezalıları aradık. Hamle yapamadık. Bu oyunu çevirebilme şansımız vardı. Sakat cezalımız olmasaydı bu maçı çevirebilme şansımız vardı. Bu mağlubiyet bizi üzdü ama takımımıza olan inanç güvencimiz devam ediyor. Eksik yanlarımızı tamamlayıp kısa sürede devam etmeliyiz."