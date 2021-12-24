Gaziantepspor'dan ayrılan isim kim? Kenan Özer kimdir?

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada ne denildi? Gaziantepspor'un kaç puanı var?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Kenan Özer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada ne denildi?

Kulüpten yapılan açıklamada, Özer'in 3 yıl boyunca kırmızı-siyahlı ekip için mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Geride kalan üç yıl boyunca büyük emeklerde bulunan başarılı futbolcumuz Kenan Özer ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Formamız altında her zaman üstün mücadele gösteren, Süper Lig'e çıkmamızda katkıları olan ve gerek saha içi gerekse de saha dışındaki örnek kişiliğiyle Kenan Özer'e en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Kenan Özer kimdir?

Gaziantepspor'da Orta Sahada mücadele eden Kenan Özer, 16 Ağustos 1987 tarihi doğumlu.170 cm boyunda ve 67 kilo olan Kenan Özer, Sağ ayağını kullanıyor.Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Kenan Özer, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Kenan Özer, bu sezon 3 asist ve 5 gol katkısı ile oynamakta idi.

Gaziantepspor'un kaç puanı var?

Süper lig ekibi Gaziantepspor'un ligde 25 puanı biliniyor

Gaziantepspor kaçıncı sırada?

Gaziantep FK ligde 11. sırada bulunuyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.