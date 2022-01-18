Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 22.haftasında Gaziantep FK kendi sahasında Yenii Malatyaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu mücadelenin hangi kaalda olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki bu mücadele hangi kanalda yayınlanacak?