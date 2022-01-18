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Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
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Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 22.haftasında Gaziantep FK kendi sahasında Yenii Malatyaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu mücadelenin hangi kaalda olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki bu mücadele hangi kanalda yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-01-18 14:19:37
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 22.haftasında Gaziantep FK kendi sahasında Yenii Malatyaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu mücadelenin hangi kaalda olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki bu mücadele hangi kanalda yayınlanacak?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı 18 Ocak Salı saat 17:00'da oynanacak.

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı hangi platformdan yayınlanacak?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .

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