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Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı neden ertelendi? Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman oynanacak?
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TIMETURK / SPOR / Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı neden ertelendi? Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı neden ertelendi? Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Maçın ilk yarısı oynandı.Maç ne zaman ve saat kaçta tekrarlanacak?

2 Saat Önce
2022-01-18 22:45:50
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı neden ertelendi? Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Maçın ilk yarısı oynandı.Maç ne zaman ve saat kaçta tekrarlanacak?

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Maçın ilk yarısı oynandı.

Her iki takım yaptığı açıklama ile konuya ilişkin kamuoyuna bilgilendirmede bulundu...

Maç neden tatil edildi?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle 2. yarı başlamadan tatil edildi.

İlk yarı sonucu

İlk yarısı golsüz sona eren maçın devre arasında hakem Ümit Öztürk, sahada incelemelerde bulundu.
Devre arasının ardından sahaya çıkan her iki takımın oyuncuları, hakem Öztürk ile bir süre sahada bekledi.
Hakem Öztürk, yaptığı görüşmeler sonrasında soyunma odasına gitti. Daha sonra karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi.

Maç ne zaman oynanacak?

Bu arada, her iki kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mücadelenin yarın saat 17.00'de kaldığı yerden oynanacağını duyurdu.

Gaziantepspor kaçıncı?

Gaziantepspor ligde 9. sırada ve 31 puana sahip.

Yeni Malatyaspor kaç puanda?

Yeni Malatyaspor ligde sonuncu sırada ve puanı 15. .

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