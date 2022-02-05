Gaziantep FK - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 24.haftasında Gaziantep FK kendi saha ve seyircisi önünde Sivasspor'u konuk ediyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
2022-02-05 09:33:24
Süper Lig'in 24.haftasında Gaziantep FK kendi saha ve seyircisi önünde Sivasspor'u konuk ediyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta?
Gaziantep FK - Sivasspor maçı 5 Şubat Cumartesi saat 13:30'da oynanacak.
Gaziantep FK - Sivasspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Gaziantep FK - Sivasspor maçı beIN Sports HD 2'den canlı olarak izlenebilecek. .
YORUMLAR (0)