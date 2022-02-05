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TIMETURK / SPOR / Gaziantep FK Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Sivasspor maçı kaç kaç?

Gaziantep FK Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Sivasspor maçı kaç kaç?

Süper Lig 'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Sahasında namağlup olan ve 32 puanla 10. sırada yer alan Gaziantep FK'nın hedefinde 3 puan var. Sivasspor'da ise 4 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bu karşılaşmaya izlemek isteyen futbol severler maçı nereden izleye bileceklerini araştırıyor. Peki, Gaziantep FK Sivasspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?

2 Saat Önce
2022-02-05 14:00:26
Gaziantep FK Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Sivasspor maçı kaç kaç?

Süper Lig'de Trabzonspor ile birlikte evinde yenilgi almayan iki takımdan biri olan Gaziantep FK, son beş iç saha maçını en az ikişer gol atarak kazandı. Sivasspor ise son altı maçın sadece birini kazandı. Bu akşam yayınlanacak olan Gaziantep FK Sivasspor maçını izlemek isteyen sporseverler maçın saatini ve hangi kanal yayınlanacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

Gaziantep FK Sivasspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Sivasspor ile oynadığı ilk iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Gaziantep FK, daha sonraki üç karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi. Gaziantep FK ile Sivasspor , Süper Lig 'in 24. haftasında karşı karşıya geliyor. Maç bugün saat 13:30'da başlayacak. beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Gaziantep FK Sivasspor maçı kaç kaç?

Gaziantep FK: 5

Sivasspor: 1 .

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