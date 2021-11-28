Gaziantep FK - Konyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gaziantep FK - Konyaspor karşı karşıya geliyor. Peki bu seyir zevki yüksek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gaziantep FK - Konyaspor karşı karşıya geliyor. Peki bu seyir zevki yüksek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı Süper Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Gaziantep FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını arıyor.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı 28 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Gaziantep'de, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK - Konyaspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Oğzuhan Çakır görev alacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.