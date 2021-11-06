Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı tekrar edilir mi? Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında ne oldu? Türk futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. Hakem hatası nedeniyle Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının bitiş düdüğü erken çaldı. Soyunma odasına giden hatta duş almaya başlayan oyuncular hatanın anlaşılması üzerine sahaya tekrar çağırıldı ve maçın kalan kısmı yeniden oynandı. Bunun üzerine spor severler maçın tekrar edilip edilmeyeceğini tartışmaya başladı. Maçın kalan dakikaları oynandığı için maçın tekrarı söz konusu değil.

Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynana Süper Lig maçında ilginç olaylar yaşandı. 2-0 Gaziantep'in üstünlüğü ile devam eden maçta hakem bitiş düdüğünü 5 dakika erken çaldı. Hatanın anlaşılması üzerine futbolcular soyunma odasından sahaya yeninde çağırıldı ve maçın kalan bölümü oynandı.

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı tekrar edilir mi?

Maçın tekrarının söz konusu olmayacağı öğrenildi. Zira ortada bir hata olduğuı belli ancak hata fark eilerek düzeltilmiş durumda. Sonuca etki edecek bariz bir hata söz konusu deği. Maçı Gaziantep FK 2-0 kazandı.

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında ne oldu?

Gaziantep FK - Kasımpaşa mücadelesinde hakem Halis Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdi. Skandal hatanın fark edilmesinden sonra futbolcular, kalan 4 dakikanın oynanması için duştan çıkarılarak hakem Halis Özkahya tarafından sahaya geri çağrıldı. Sahaya çıkan futbolcular kalan 4 dakikayı daha oynadı. Karşılaşma Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.

Hakem maçın kronometresini yanlış görmüş

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibi kutladı. Kutlu, maçın sonunda yaşananlarla ilgili bir soruya yanıt verdi. "Bazen hatalar olabiliyor. Hakem de maçın kronometresinde dakikayı yanlış görmüş, maçın bittiğini zannetmiş. Sonra bize yeniden maça çıkmamız gerektiğini söylediler, biz de çıktık. Olabiliyor böyle hatalar, üzerinde çok durmamak gerekiyor. Bizler de hata yapabiliyoruz, hakem de bir hata yapmış."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.