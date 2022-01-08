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TIMETURK / SPOR / Gaziantep FK - Karagümrük maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Gaziantep FK - Karagümrük maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 20.haftasında Gaziantep FK kendi saha ve seyircisi önünde Karagümrük'ü konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanalda?

3 Saat Önce
2022-01-08 10:19:10
Gaziantep FK - Karagümrük maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 20.haftasında Gaziantep FK kendi saha ve seyircisi önünde Karagümrük'ü konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanalda?

Gaziantep FK - Karagümrük maçı bugün saat 13:30'da oynanacak.

Gaziantep FK - Karagümrük maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK - Karagümrük maçı bugün beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen ve canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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