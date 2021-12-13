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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!
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TIMETURK / SPOR / Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 16.haftanın kapanış maçında Gaziantep FK kendi seyircisi önünde Fenerbahçe'yi misafir ediyor. Peki bu mücadele hangi platformdan canlı olarak yayınlanacak?

2 Saat Önce
2021-12-13 19:17:11
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 16.haftanın kapanış maçında Gaziantep FK kendi seyircisi önünde Fenerbahçe'yi misafir ediyor. Peki bu mücadele hangi platformdan canlı olarak yayınlanacak?

Gaziantep FK maçı hangi gün ve saatte?

Karşılaşma bugün saat 20:00'da başlayacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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