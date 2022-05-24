Gaziantep FK'dan Nwakaeme hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Trabzonspor ile sözleşme uzatmayan Nwakaeme için harekete geçti.

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından transfer görüşmeleri hareket kazandı.

Nwakaeme Gaziantep FK yolunda

Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve yeni sözleşmeye yanaşmayan Nwakaeme'ye Süper Lig'den talip çıktı. Bordo mavili ekipte yıllarca forma giyen ve başarılı performansı ile göz dolduran Anthony Nwakaeme'ye Gaziantep FK'nın talip olduğu iddia edildi. Nijeryalı yıldızında bu teklife olumlu baktığı belirtildi. .