DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çorum FK U19'un dikkat çeken sol beki: Taner Güleryüz
Gaziantep FK - Bursaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Öğretmen nöbet ücreti ne kadar? 2022 Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen nöbet ücreti kaç TL?
Metaverse arsa nasıl alınır? Metavers arsa (arazi) yatırımı nasıl yapılır?
Bandırmaspor, Malatya’yı sahasında yenerek bir üst tura yükseldi
Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle
Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 6 direnişçi hayatını kaybetti
İsviçre'ye Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı? Türkiye'den İsviçre'ye gidişler yasaklandı mı?
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maç özeti | Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı?
Öğretmenlerde alan değişikliği takvimi belli oldu
Destici: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ucuz siyaset
Danıştay kadrolu personel alımı ilanı | Danıştay kadrolu personel iş ilanı şartları
Merkez Bankası rezervleri 110,9 milyar dolara geriledi
Metaverse'te sanal arsa satışı: En çok İstanbul ilgi gördü
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları

TIMETURK / SPOR / Gaziantep FK - Bursaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Gaziantep FK - Bursaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Gaziantep FK kendi sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

32 Dakika Önce
2021-12-30 16:15:24
Gaziantep FK - Bursaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Gaziantep FK kendi sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

Gaziantep FK - Bursaspor maçı bugün 18:30 başlayacak.

Gaziantep FK - Bursaspor maçı hangi kanalda?

Gaziantep FK - Bursaspor maçı A SPOR'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş