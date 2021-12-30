Gaziantep FK - Bursaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Gaziantep FK kendi sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?
2021-12-30 16:15:24
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Gaziantep FK kendi sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?
Gaziantep FK - Bursaspor maçı bugün 18:30 başlayacak.
Gaziantep FK - Bursaspor maçı hangi kanalda?
Gaziantep FK - Bursaspor maçı A SPOR'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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