Gaziantep FK Başkanı'ndan şok açıklama: Trabzonspor'u şampiyon yapmışlar zaten

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 3-0 kaybettikleri Trabzonspor mücadelesi sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Haber Global'e konuşan Akınal, "Trabzonspor'u şampiyon yapmışlar zaten, resmen doğradı bizi. Can-ı gönülden tebrik ediyorum bu güzel yönetimi için." dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Akınal, "Dicko'nun pozisyonu kırmızı kart ve maçı değiştirebilecek bir pozisyondu. O pozisyon tüm futbol yorumcularından dinlenmeli. İlk yarıda çok sarı kart gösterdi." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.