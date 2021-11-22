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TIMETURK / SPOR / Gaziantep FK Başkanı'ndan şok açıklama: Trabzonspor'u şampiyon yapmışlar zaten

Gaziantep FK Başkanı'ndan şok açıklama: Trabzonspor'u şampiyon yapmışlar zaten

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

44 Dakika Önce
2021-11-22 23:48:27
Gaziantep FK Başkanı'ndan şok açıklama: Trabzonspor'u şampiyon yapmışlar zaten

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 3-0 kaybettikleri Trabzonspor mücadelesi sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Haber Global'e konuşan Akınal, "Trabzonspor'u şampiyon yapmışlar zaten, resmen doğradı bizi. Can-ı gönülden tebrik ediyorum bu güzel yönetimi için." dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Akınal, "Dicko'nun pozisyonu kırmızı kart ve maçı değiştirebilecek bir pozisyondu. O pozisyon tüm futbol yorumcularından dinlenmeli. İlk yarıda çok sarı kart gösterdi." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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