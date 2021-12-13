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Gaziantep-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Gaziantep FK puanını 21'e yükseltti. Fenerbahçe, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra mağlup oldu. Gaziantep-Fenerbahçe maçının golleri....

1 Saat Önce
2021-12-13 22:57:35
Gaziantep-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Ligde bu hafta Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.Maç ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 21'e yükseltti. Fenerbahçe, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra mağlup oldu.

Gaziantep-Feenerbahçe maçının hakemi kim?

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan omurken Atilla Karaoğlan'ın yardımcılığını Emre Eyisoy ile Gökhan Bilir yaptı

Maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

Gaziantep-Fenerbahçe maçının golleri

Maçın golleri: 8' Joao, 30' Mesut Özil, 54' Maxim (P), 67' Zajc,73' Joao Figueiredo.

Takımların ilk 11'leri

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao
Fenerbahçe: Berke, Kim, Szalai, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut, Serdar Dursun

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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