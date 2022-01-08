Gaziantep - Fatih Karagümrük maç sonucu

Gaziantepspor ligde kaçıncı ve kaç puanı var? Fatih Karagümrük ligde kaçıncı sırada?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Vavacars Fatih Karagümrük'ü evinde konuk etti.

Maç Kalyon Stadyumu'nda oynandı.

Gaziantep - Fatih Karagümrük maçının gollerini kim attı?

6. dakikada Furkan Soyalp, 18. dakikada Muhammet Demir ve Figueiredo'nun golleriyle Gaziantep FK 3-1 kazandı. Karagümrük'ün tek golünü 50. dakikada Emre Mor kaydetti.

Gaziantep kaç puanda?

Ligdeki son 4 maçında kaybetmeyen ve bu süreçte 10 puan toplayan Gaziantep'in puanı 31 oldu.Ligdeki sırası ise 6.

Karagümrük kaç puanda?

Karagümrük ise 27 puanda kaldı.Ligdeki sırası ise 11.

Maçın gol dakikaları ise şöyle:

5'inci dakikada Topla buluşan Furkan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda vurduğu şut ağlara gitti: 1-0.

17'nci dakikada sopla buluşan Muhammet'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

50'nci dakikada Emre Mor'un şutu ağlara gitti: 2-1.

72'nci dakikada sol ceza sahası çizgisi üzerinde Adnan Uğur'dan topu kapan Furkan pasını Figueiredo'ya verdi. Ceza sahası dışından uzak köşeye vuran Figueiredo'nun şutu ağlara gitti: 3-1.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.