Gaziantep- Bursaspor maç sonucu I Gaziantep-Bursaspor maçı kaç kaç bitti?
Gaziantep-Bursaspor maçı ne oldu? Maçın hakemi kim? Gaziantep- Bursaspor maçı penaltılara gitti...İşte ayrıntılar...
2021-12-30 22:27:21
Penaltılarda Bursaspor'a 5-4 üstünlük sağlayan Gaziantep FK, son 16 turuna yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Gaziantep FK, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 biten maçta sahasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Bursaspor'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.
Gaziantep-Bursaspor maçının hakemi kim?
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Samet Çiçek
Maçın gollerini kim attı?
Goller: Dk. 56 Mirza Cihan (Gaziantep FK), Dk. 61 Burak Altıparmak (Bursaspor)
Maçtaki sarı kartlar
Sarı kartlar: Dk. 77 Mirza Cihan (Gaziantep FK), Dk. 87 Kubilay Sönmez, Dk. 105 Taha Altıkardeş, Dk. 113 Tuğbey Akgün (Bursaspor)
Maçın gol dakikaları
56. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Orta sahada topla buluşan Maxim, pasını Mirza Cihan'a verdi. Ceza sahası içerisinde vuruşunu yapan Mirza, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
61. dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Ceza sahası içerisinde kaleciden dönen topa Burak Altıparmak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti.
Gaziantep FK, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 biten maçta sahasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Bursaspor'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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