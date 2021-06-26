Gazi Koşusu'nunun kazananı 'Burgas' oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ‘Türk at yarışçılığının derbisi’ Gazi Koşusu'nun 95'incisini Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas kazandı.

Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 'Türk at yarışçılığının derbisi'ni Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı 'Burgas' isimli safkan ilk sırada bitirdi

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 22 at katıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Ahmet Çelik'in bindiği 'Burgas' isimli safkan 2.27.36'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Yarışta ikinciliği 2.27.53'lük derecesiyle Gökhan Kocakaya'nın bindiği ve Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu 'Real Runner' adlı safkan aldı. Üçüncü sırada ise 2.27.54'lük derecesiyle Adnan Türkoğlu'nun sahibi olduğu ve Kadir Tokaçoğlu'nun bindiği 'Megaloman' adlı safkan geldi.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in 'Neriman' isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, 'Türk at yarışçılığının derbisi' olarak ifade ediliyor.

KOŞU SEYİRCİSİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gazi Koşusu'na, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmadı.

Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği 'derbi', geçen yıl olduğu gibi seyirci olmadan yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.