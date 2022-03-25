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TIMETURK / SPOR / Gana - Nijerya maçı canlı yayınlanacak mı?

Gana - Nijerya maçı canlı yayınlanacak mı?

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana kendi saha ve seyircisi önünde Nijerya'yı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2022-03-25 21:04:16
Gana - Nijerya maçı canlı yayınlanacak mı?

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana kendi saha ve seyircisi önünde Nijerya'yı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Gana - Nijerya maçı bu akşam saat 22:30'da oynanacak.

Gana - Nijerya maçı canlı yayınlanacak mı?

Gana - Nijerya maçı Türkiye'de yayın televizyon kanalların yayın akışında yer almadığı için ülkemizde yayınlanmayacaktır. .

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