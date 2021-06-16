Galler'e en son 6 gol attık

A milli futbol takımımız tarihinde Galler ile ilk maçını 1978 yılında yaptı. 1996'da 1998 Dünya Şampiyonası grup maçlarında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldık. İkinci maçta ise evimizde Galler'i 6-4'lük skorla yenmeyi başardık.

Türkiye Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de zorlu bir futbol sınavı verecek. Türk milli futbol takımı Avrupa Şampiyonasında geçen hafta İtalya'da İtalya'ya 3-0, mağlup olduktan sonra ikinci maçını yarın akşam grubunun diğer ülke takımı Galler ile oynayacak.

Gelin isterseniz önce rakibibiz Galler'e kısa bir göz atalım:

İngilizleri taklit ederek başladılar

Galler Futbol Federasyonu (FAW) Şubat 1876'da Wrexham'da temsili bir takımın İskoçya'ya karşı oynamasını isteyen bir grup iş adamı tarafından kuruldu. İskoçlar ve İngilizler arasında dört yıl önce başlayan maçları taklit etmek istediler.

Galler, 1950'lerde ilk kez FIFA Dünya Kupası elemelerine girdi.Oyun nihayet 1890'larda Güney Galler'de tutulmaya başladı ve 1902'de Galler Futbol Ligi kuruldu.Bununla birlikte, aynı zamanda, birçok Galler takımı daha yüksek bir rakip standardı arayışında İngiliz liglerine katılmaya başladı.

İngiliz sistemini entegre oldular

Galler Milli Takımının resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;Futbol Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden başladığında, FAW sekreteri Ted Robbins tek başına sporun ülkede yürütülme biçiminde devrim yaratmaya çalıştı. En iyi Galli oyuncuların çoğu İngiliz kulüplerinde olduğu ve serbest bırakılmaları ve uluslararası maçlarda yer almaları asla garanti edilmediği için zorluklar çok büyüktü. Bununla birlikte, Galler 1907'de İngiliz Şampiyonasını kazandı ve ardından 1920, 1924, 1928, 1933, 1934 ve 1937'de zaferler kazandı.

Şampiyona deneyimleri

EURO 2016'da Galler, Slovakya, İngiltere ve Rusya'ya karşı bir grupta berabere kaldı. Coleman'ın takımı Bordeaux'da Slovakya'yı 2-1 mağlup ederek müthiş bir başlangıç ​​yaptı.

Lens'te İngiltere'ye karşı yürek burkan bir son dakika yenilgisine rağmen Galler, Toulouse'da Rusya'yı rahat bir şekilde 3-0 yenerek son 16'ya kaldı. Paris'te Kuzey İrlanda'ya karşı zorlu bir maçın ardından Galler, 1-0 galibiyetle Çeyrek Finallere yükseldi ve Belçika'ya karşı ağız sulandıran bir çatışma kurdu.

Gruptan çıkma mücadelesi

Türk milli futbol takımı Avrupa Şampiyonasında geçen hafta İtalya'da İtalya'ya 3-0, mağlup olduktan sonra ikinci maçını yarın akşam grubunun diğer ülke takımı Galler ile oynayacak.Türkiye-Galler karşılaşmasına ev sahipliğini ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü yapacak.Bu maçın devamında ise yine Bakü'de 20 haziran tarihinde İsviçre milli takımı ile karşılaşılacak.

İlk maçımızı 1978'de yaptık

A milli futbol takımımız tarihinde Galler ile ilk maçını 1978 yılında Avrupa Şampiyonası Grup elemelerinde yaptı. Galler'deki maçı ev sahibi takım 1-0 kazandı.İkinci maç ise Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

1980'de 1982 Dünya şampiyonası elemelerinde karşılaştığımız Galler evinde Türkiye'yi 4-0 mağlup etti.

Rövanşında ise yine evimizde Galler'e 1-0 yenildik. 1996'da 1998 Dünya Şampiyonası grup maçlarında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldık. İkinci maçta ise evimizde Galler'i 6-4'lük skorla yenmeyi başardık.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.